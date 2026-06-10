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Jac Caglianone pega 2 jonrones y los Royals vencen 5-3 a los Rangers

RANGERS-REALES
RANGERS-REALES (AP)

Jac Caglianone se fue de 3-3 con dos jonrones y tres carreras impulsadas, mientras los Reales de Kansas City borraron un déficit temprano para derrotar la noche del martes 5-3 a los Rangers de Texas.

Carter Jensen abrió el episodio con un doble contra la barda del jardín derecho y anotó con el triple del venezolano Maikel Garcia con un out, lo que empató el marcador 2-2.

Garcia anotó con el doble automático de Vinnie Pasquantino al centro para tomar ventaja 3-2.

Eovaldi (5-7) otorgó una base por bolas a un bateador en cada una de sus primeras tres entradas, pero mantuvo sin hits a Kansas City durante cuatro. Lanzó 5 2/3 innings, permitió cuatro carreras con cuatro hits —todos extrabases—, además de tres boletos y tres ponches.

Stephen Kolek batalló en las primeras tres entradas por Kansas City, al realizar 55 lanzamientos y permitir seis corredores en base, pero dejó varados a cuatro.

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Kolek salió tras cinco entradas. Permitió dos carreras —una limpia— y ocho hits.

El dominicano Steven Cruz (1-2) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó, ponchó a dos y se acreditó la victoria. Alex Lange ponchó a dos en una novena entrada sin hits para su cuarto salvamento de la temporada, todos en los últimos seis juegos de los Royals.

Kansas City ha ganado cinco de seis.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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