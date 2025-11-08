Ja Morant y Cedric Coward apoyan a Grizzlies en victoria 118-104 sobre Mavericks

Ja Morant y el novato Cedric Coward anotaron 21 puntos cada uno por los Grizzlies de Memphis, que edificaron una ventaja holgada en la primera mitad y doblegaron el viernes 118-104 a los Mavericks de Dallas, en un encuentro de la Copa NBA.

Jaren Jackson sumó 17 puntos a la causa de Memphis y el español Santi Aldama terminó con 16. Los Grizzlies rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Morant logró 13 asistencias, mientras que Coward capturó nueve rebotes.

Max Christie lideró a los Mavericks con 18 puntos, mientras que Naji Marshall añadió 16. P.J. Washington terminó con 14 tantos, 11 de ellos en el primer cuarto. Cooper Flagg, la primera selección en el draft del verano pasado, finalizó con 12 unidades.

Dallas jugó su cuarto partido sin Anthony Davis, quien está recuperándose de una distensión en la pantorrilla izquierda.

Ambos equipos llegaron a la noche con rachas de derrotas.

