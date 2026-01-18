Ja Morant anota 24 puntos en su regreso y Grizzlies vencen 126-109 al Magic en Londres

Ja Morant anotó 24 puntos y repartió 13 asistencias en su regreso a la alineación para liderar a los Grizzlies de Memphis a la victoria el domingo 126-109 sobre el Magic de Orlando, en el primer partido de la temporada regular de la NBA en Londres desde 2019.

Jock Landale sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Jaren Jackson Jr. aportó 17 puntos para la causa de Memphis, que se desquitó de su derrota 118-111 ante Orlando en Berlín el jueves al abrir el doble enfrentamiento europeo.

Orlando estuvo detrás por 33 puntos en la primera mitad antes de reducir el déficit a 17 con un triple de Paolo Banchero que puso el marcador 108-91 con 8:15 restantes en el último cuarto. Los Grizzlies pasaron a dominar a partir de ese momento.

Anthony Black lideró al Magic con 19 puntos y Wendell Carter Jr. añadió 18 puntos y siete rebotes. Banchero terminó con 16 puntos tras encestar siete de 20 tiros. También sumó nueve asistencias y ocho rebotes.

El partido en la O2 Arena de Londres fue el décimo juego de temporada regular en la capital inglesa. El primero se escenificó el 4 de marzo de 2011.

Europa tiene previsto recibir dos partidos más de temporada regular en 2027. Las ciudades anfitrionas serán París y Manchester, Inglaterra. En 2028, París y Berlín serán las sedes de los partidos.

