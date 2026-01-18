Bam Adebayo anota 30 puntos y triple de Wiggins al final da victoria al Heat sobre Thunder 122-120

Un triple de Andrew Wiggins con 31 segundos restantes puso a Miami al frente de manera definitiva, Bam Adebayo anotó 30 puntos con un récord personal de seis triples y el Heat superó el sábado 122-120 al Thunder de Oklahoma City, campeón de la NBA.

Norman Powell anotó 19 unidades para Miami, mientras que Pelle Larsson terminó con 16. Simone Fontecchio y Myron Gardner se combinaron para conseguir 24 puntos desde el banquillo de Miami.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 39 tantos por Oklahoma City, que cayó a 35-8 en la temporada. Aaron Wiggins sumó 18 puntos a la causa del Thunder, que obtuvo aportes de 15 unidades de Ajay Mitchell y 14 de Chet Holmgren.

El Thunder perdió a Jalen Williams a mitad del segundo cuarto con lo que el equipo dijo que era una molestia en el muslo derecho, aunque el base titular se sujetaba el tendón de la corva derecha mientras abandonaba la cancha renqueando.

Oklahoma City tuvo la oportunidad de empatar en la posesión tras el triple decisivo de Andrew Wiggins, pero Holmgren falló tras un saque de Alex Caruso y Miami controló el rebote. El Thunder logró detener la siguiente posesión del Heat, pidiendo tiempo con 3.0 segundos restantes.

Caruso sacó de banda a Gilgeous-Alexander, quien rápidamente devolvió el balón a Caruso, cuyo intento de triple rebotó en el tablero y el aro al expirar el tiempo.

