Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Partido de la Juventus suspendido por cánticos racistas de aficionados de la Fiorentina

AP Noticias
Sábado, 22 de noviembre de 2025 13:56 EST
FIORENTINA-RACISMO
FIORENTINA-RACISMO (AP)

El partido de la Juventus contra la Fiorentina fue brevemente detenido el sábado después de que se registraron cánticos racistas y discriminatorios prolongados por parte de los aficionados locales.

Ya se había hecho un anuncio a los 11 minutos para que los aficionados dejaran de dirigir cánticos al exdelantero de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, quien es serbio.

Los insultos se volvieron aún más vociferantes cuando inicialmente se le otorgó un penal a la Juventus a los 14 minutos después de que Pablo Mari pareciera derribar a Vlahovic, pero la decisión fue revocada tras revisar el video.

El árbitro estaba a punto de reiniciar el partido, pero en su lugar tuvo que decirle al capitán de la Fiorentina, Gianluca Mancini, que pidiera a los aficionados que dejaran de cantar.

Es el tercer año consecutivo que hay cánticos racistas hacia Vlahovic, quien dejó la Fiorentina de manera conflictiva en enero de 2022.

Relacionados

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in