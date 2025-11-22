Partido de la Juventus suspendido por cánticos racistas de aficionados de la Fiorentina

El partido de la Juventus contra la Fiorentina fue brevemente detenido el sábado después de que se registraron cánticos racistas y discriminatorios prolongados por parte de los aficionados locales.

Ya se había hecho un anuncio a los 11 minutos para que los aficionados dejaran de dirigir cánticos al exdelantero de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, quien es serbio.

Los insultos se volvieron aún más vociferantes cuando inicialmente se le otorgó un penal a la Juventus a los 14 minutos después de que Pablo Mari pareciera derribar a Vlahovic, pero la decisión fue revocada tras revisar el video.

El árbitro estaba a punto de reiniciar el partido, pero en su lugar tuvo que decirle al capitán de la Fiorentina, Gianluca Mancini, que pidiera a los aficionados que dejaran de cantar.

Es el tercer año consecutivo que hay cánticos racistas hacia Vlahovic, quien dejó la Fiorentina de manera conflictiva en enero de 2022.

