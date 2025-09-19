Derbi de Roma se jugará antes por preocupaciones de violencia; avanza venta de San Siro

La Roma enfrenta dificultades para anotar bajo la dirección del entrenador Gian Piero Gasperini, conocido por su mentalidad ofensiva.

La Lazio parece confundida en la gestión del técnico Maurizio Sarri, quien está de regreso pero abandonó el estadio intempestivamente después de una derrota en la Serie A ante Sassuolo el fin de semana pasado.

Y ambos equipos enfrentan problemas de "fair play financiero" que han limitado su capacidad para maniobrar en el mercado de transferencias.

Así que este derbi de la capital se perfila como deslucido el domingo. Pero siempre hay emoción cuando la Roma se enfrenta a la Lazio.

Los clubes de la capital tienen una motivación extra tras los decepcionantes resultados de la fecha anterior.

Roma cayó en casa 1-0 ante Torino y ha producido sólo dos goles en tres partidos desde que Gasperini fue contratado para reemplazar al retirado Claudio Ranieri después de nueve temporadas de alta cosecha de puntos en Atalanta.

Las cosas para la Roma se complican más ante el hecho de que el talentoso mediapunta argentino Paulo Dybala se perderá el derbi por una lesión en el muslo izquierdo.

Los Giallorossi dependerán del recién fichado delantero irlandés Evan Ferguson para hacer goles, mientras que Lazio recurrirá al atacante senegalés Boulaye Dia.

El partido comenzará a las 12:30 de la tarde hora local en un intento por desalentar la violencia de los aficionados después de que el derbi anterior en abril fue comparado con una "guerra urbana" tras resultar heridos 24 agentes de policía.

Enseguida, lo que hay que saber sobre la actividad de este fin de semana en la Serie A:

Partidos clave

La Juventus ha facturado ocho goles en dos partidos: una victoria 4-3 sobre Inter de Milán el fin de semana pasado y un empate 4-4 con Borussia Dortmund en la Liga de Campeones el martes.

Los Bianconeri y el campeón defensor Napoli son los únicos clubes con marcha perfecta luego de tres fechas. Pero el entrenador Igor Tudor está ansioso por reforzar la defensa de la Vecchia Signora durante una visita a Hellas Verona el sábado.

Napoli, que sucumbió ante el Manchester City en la Liga de Campeones el jueves, recibe al recién ascendido Pisa el lunes.

Milan visita al invicto Udinese el sábado.

Inter ha perdido dos de sus tres primeros partidos de la Serie A, pero esperaba haber ganado algo de impulso el miércoles, cuando Marcus Thuram conectó dos cabezazos en una victoria por 2-0 en casa del Ajax.

Los Nerazzurri reciben a Sassuolo el domingo.

Jugadores a seguir

Dusan Vlahovic ya había desafiado las expectativas al anotar en dos de los tres primeros partidos de la Serie A con la Juventus, después de meses de especulación de que el jugador mejor remunerado de la liga dejaría el club antes de que expirara su contrato.

Contra Dortmund, Vlahovic anotó dos veces y asistió en el tanto del empate conseguido en el tiempo de descuento por el defensor inglés Lloyd Kelly. Elevó así su cuenta a cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos.

La pregunta ahora es si Tudor moverá a Vlahovic del banco a la alineación titular.

"Lo importante es anotar. Ya sea que comience o salga del banco, eso no cambia mucho", dijo Vlahovic.

Dos jugadores más jóvenes de la Juventus también han impresionado últimamente.

Vasilije Adzic, mediocampista de 19 años, anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento contra Inter el fin de semana pasado. Y Kenan Yildiz, un delantero de 20 años, encontró las redes con un espléndido disparo combado contra Dortmund que fue casi una réplica exacta de un gol anotado por su ídolo, Alessandro Del Piero, contra el mismo oponente hace casi exactamente 30 años.

Fuera de combate

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, está suspendido para la visita al Udinese después de ser expulsado hacia el final de la victoria de los Rossoneri sobre Bologna el fin de semana pasado.

Allegri se quitó la chaqueta con enojo y protestó después de que un penalti otorgado a los Rossoneri fue revocado una vez que se revisó el video.

La asociación de árbitros italianos reconoció más tarde que el penalti debería haber sido otorgado, y suspendió a los encargados del VAR en el encuentro. Probablemente ello incidió en que Allegri recibiera una suspensión de un juego en lugar de quedar castigado por varios partidos.

Allegri también fue multado con 10.000 euros (casi 12.000 dólares) por la liga.

Extracancha

Las autoridades de la ciudad de Milán están avanzando hacia la venta del San Siro y los espacios circundantes a Milan e Inter para que los clubes puedan construir un nuevo estadio.

La asamblea de la ciudad emitió una aprobación preliminar el miércoles. Una votación sobre el asunto está prevista para fin de mes.

El estadio de 99 años y las áreas circundantes valen 197 millones de euros (233 millones de dólares), según la agencia tributaria de Italia.

Se espera que San Siro albergue la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero.

Ambos clubes tienen planes de respaldo para construir nuevos estadios en las afueras de Milán si el acuerdo con la ciudad para el San Siro fracasa.

La idea es tener un nuevo estadio listo para cuando Italia sea coanfitriona de la Euro de 2032, junto con Turquía.

"UEFA nos está diciendo que no está considerando a Milán si el San Siro permanece como está", dijo el alcalde Giuseppe Sala.

