Isbel pone fin a juego con hit por 1ra vez y Reales superan 4-3 a Tigres

Kyle Isbel puso fin a un encuentro con un hit por primera vez en su carrera, y los Reales de Kansas City superaron el viernes 4-3 a los Tigres de Detroit, para obtener su sexta victoria en ocho juegos.

Isbel conectó un sencillo en la novena entrada después de que su otro hit productor generó una remontada de dos carreras en la octava y de realizar dos excelentes atrapadas que probablemente evitaron una anotación.

Detroit, que perdió por cuarta vez consecutiva, ganaba 3-1 en la octava. Michael Massey inauguró la novena con un doble ante Kyle Finnegan, mientras que Isbel y el venezolano Maikel García conectaron sencillos remolcadores consecutivos.

Isbel llegó a tercera con su hit cuando la pelota se le pasó al jardinero derecho dominicano Wenceel Pérez para un error de dos bases.

El emergente Nick Loftin se embasó mediante un doble con dos outs en la novena entrada ante Brant Hurter (4-1). Isbel bateó un sencillo hacia el jardín contrario que pasó junto al guante del antesalista Kevin McGonigle, quien se zambulló.

La pelota se internó en el izquierdo para que los Reales dejaran a sus contrincantes tendidos en el terreno por tercera vez en esta campaña.

Isbel hizo una atrapada con zambullida y a guante volteado entre el jardín izquierdo y el central para arrebatarle a Pérez un extrabase con un corredor en base en la octava. Dos lanzamientos después, se llevó la bola por encima de la cabeza, lo que terminó la entrada, ante el batazo de Spencer Torkelson justo delante de la pista de advertencia.

Lucas Erceg (3-1) dejó a dos corredores varados en la novena cuando Colt Keith elevó para out. Detroit se fue de 11-2 con corredores en posición de anotar.

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