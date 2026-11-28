Isaiah Joe anotó 22 puntos para que los Pistons de Detroit se sobrepusieran el viernes a un inicio lento y vencieran 113-98 a los Bucks de Milwaukee en un partido de la Copa NBA.

Los Pistons ganaron el Grupo A del Este con marca de 3-1 y una mejor diferencia de puntos que los Raptors de Toronto y el Magic de Orlando. Detroit será anfitrión de un partido de la ronda de eliminación directa y podría terminar como el primer preclasificado de la Conferencia Este.

Los Bucks terminaron 0-4 en la fase de grupos.

Los Pistons, que tuvieron aportes de dos dígitos por parte de siete jugadores distintos, no contaron con tres titulares — Jalen Duren (isquiotibiales) y Duncan Robinson (cuádriceps) han estado fuera durante semanas, mientras que Cade Cunningham (rodilla) tampoco vistió siquiera el uniforme.

Paul Reed y el también suplente Elijah Harkless sumaron 14 puntos. Detroit obtuvo 60 puntos desde la banca, mientras que los titulares terminaron con 53.

El novato Brayden Burries consiguió 23 puntos por los Bucks y Tyler Herro agregó 20.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP