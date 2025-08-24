Nico Paz brilla en la victoria de Como 2-0 sobre Lazio en la Serie A

Nico Paz asistió en un gol y anotó un impresionante segundo tanto y el Como inició su temporada en la Serie A con una victoria el domingo 2-0 sobre la Lazio.

El equipo de Cesc Fàbregas abrió el marcador menos de dos minutos después del inicio del segundo tiempo cuando el argentino Nico Paz recogió el balón en su propia mitad y fintó a un jugador de la Lazio antes de enviar un impresionante pase filtrado a Tasos Douvikas, quien disparó para superar a Ivan Provedel.

Nico Paz anotó el segundo a los 73 minutos con un tiro libre al ángulo superior izquierdo.

La Lazio pensó que había igualado diez minutos antes, pero el gol de Taty Castellanos fue anulado por el VAR por fuera de juego.

En una primicia para el fútbol italiano, el árbitro Gianluca Manganiello anunció la decisión en vivo al estadio. La explicación de las decisiones del VAR en tiempo real se ha introducido desde esta temporada en la Serie A.

En otros lugares, Sebastiano Luperto anotó en el tiempo de descuento para arrebatar un empate 1-1 al Cagliari en casa contra la Fiorentina.

El recién ascendido Pisa jugará su primer partido de la Serie A en 34 años más tarde cuando visite al Atalanta, y la Juventus recibe al Parma.

