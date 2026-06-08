Infantino blanco de nueva denuncia penal de su exjefe en la UEFA Michel Platini

La denuncia penal en contra del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue reactivada el lunes en Francia por su exjefe Michel Platini, quien parecía destinado a dirigir la FIFA hasta que se vio implicado en un caso de irregularidades financieras en 2015.

Platini, la figura del fútbol francesa que fue absuelto de nuevo el año pasado tras un segundo juicio en un tribunal suizo, ha pedido a abogados en París que presenten una denuncia penal contra Infantino y otros cinco responsables suizos del fútbol y de la fiscalía. Alega una conspiración de acusaciones falsas y tráfico de influencias para impedir que se convirtiera en presidente de la FIFA hace una década.

Los abogados también presentarán una demanda civil para reclamar indemnizaciones a la FIFA, indicó un portavoz de Platini en un comunicado sobre las acusaciones, que ya se habían formulado en 2022 y estaban dirigidas a las autoridades suizas.

Los nuevos escritos se anunciaron tres días antes de que Infantino inaugure un Mundial que se disputa en toda Norteamérica y que le ha permitido compartir con frecuencia un escenario político con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se pidió a la FIFA que comentara las denuncias legales de Platini.

Infantino fue elegido líder de la FIFA en 2016 como candidato sorpresa procedente del organismo del fútbol europeo, la UEFA, donde durante mucho tiempo fue secretario general bajo el mando del presidente Platini.

En los círculos futbolísticos se esperaba ampliamente que Platini se convirtiera en presidente de la FIFA y sucediera a su antiguo mentor Sepp Blatter, quien dejaría el cargo tras las repercusiones de investigaciones federales en Estados Unidos sobre corrupción entre dirigentes del fútbol, hechas públicas en mayo de 2015.

Sin embargo, cuatro meses después, Platini y Blatter fueron objeto de una investigación suiza separada por un pago de 2 millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) al francés, lo que apartaría a ambos del cargo antes de tiempo.

Platini y Blatter fueron absueltos en dos ocasiones de los cargos de haber defraudado a la FIFA cuando fueron juzgados conjuntamente en Suiza en 2022 y, de nuevo, el año pasado tras la apelación de la fiscalía federal.

Los cinco hombres también señalados por la denuncia penal de Platini incluyen al fiscal general de Suiza en 2015, Michael Lauber, y al director jurídico de la FIFA en ese momento, Marco Villiger.

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