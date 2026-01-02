Stay up to date with notifications from The Independent

Brown anota 29 puntos y Celtics se imponen 120-106 a Kings tras despegar en último cuarto

CELTICS KINGS (AP)

Jaylen Brown tuvo 29 puntos y diez rebotes, y los Celtics de Boston se alejaron en el tramo final para vencer el jueves por la noche 120-106 a los Kings de Sacramento.

Brown lanzó 11 de 25, incluyendo uno de nueve desde la distancia de tres puntos, pero hizo seis tiros libres y añadió cuatro asistencias antes de salir por faltas al final del último cuarto.

El cuatro veces All-Star ha estado en una racha anotadora últimamente, acumulando 20 o más puntos en 12 de sus últimos 15 juegos.

Payton Pritchard tuvo 16 puntos y seis asistencias mientras Boston mejoraba a 3-1 en su gira de cinco juegos. Sam Hauser encestó cinco triples para terminar con 15 puntos. Anfernee Simons también anotó 15.

DeMar DeRozan lideró a Sacramento con 25 puntos. Dennis Schroder anotó 18 y Keon Ellis añadió 16. Los Kings (8-26) han perdido cuatro de cinco y nueve de 11.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

