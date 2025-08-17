Stay up to date with notifications from The Independent

India y Frazier conectan jonrones de dos carreras en remontada de Reales 6-2 ante Medias Blancas

AP Noticias
Domingo, 17 de agosto de 2025 17:51 EDT
MEDIAS BLANCAS-REALES
MEDIAS BLANCAS-REALES (AP)

Jonathan India y Adam Frazier batearon jonrones de dos carreras, llevando a los Reales de Kansas City a una victoria de 6-2 sobre los Medias Blancas de Chicago el domingo para completar la barrida de la serie.

Los Medias Blancas lideraban 2-0 antes de que India empatara en el séptimo rollo con su batazo de 451 pies, igualando su batazo más largo.

Sencillos productores de los venezolanos Maikel García y Salvador Pérez dieron a los Reales una ventaja de 4-2 en el octavo episodio antes de que el quinto cuadrangular de la temporada de Frazier lo llevara a 6-2.

El abridor de los Medias Blancas Davis Martin permitió un hit en siete entradas antes de que Steven Wilson, Grant Taylor (0-3) y Jordan Leasure cedieran seis carreras y siete hits en dos innings.

El venezolano Lenyn Sosa conectó su 16to cuadrangular de la temporada con un out en la primera y Andrew Benintendi anotó con el sencillo impulsor del cubano Edgar Quero en la sexta para poner la pizarra 2-0.

Lucas Erceg (5-3), el cuarto lanzador de Kansas City, se llevó la victoria con una entrada sin permitir carreras.

Por los Medias Blancas, los cubanos Edgar Quero bateó de 4-2 con una remolcada y Miguel Vargas de 4-1; y el venezolano Lenyn Sosa de 5-1 con una anotada y una producida.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-1 con una anotada y una producida, y Maikel García de 4-1 con una anotada y una impulsada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

