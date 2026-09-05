Imanaga lanza 6 sólidas entradas para que Cachorros derroten 6-1 a Marlins

Shota Imanaga permitió tres hits y una carrera en seis entradas, mientras que Pete Crow-Armstrong conectó un doble y se robó su base número 33 para que los Cachorros de Chicago vencieran el viernes 6-1 a los Marlins de Miami.

Imanaga (9-10) ponchó a cuatro y mejoró a 4-2 en nueve aperturas desde la pausa del Juego de Estrellas. Aaron Civale lanzó las últimas tres entradas para conseguir su segundo salvamento.

Armstrong siguió reforzando su candidatura al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional: recibió una base por bolas en cuatro lanzamientos, anotó dos veces y realizó una atrapada mediante un salto contra la barda del jardín central para arrebatarle al dominicano Heriberto Hernández un posible extrabase en la sexta.

Alex Bregman conectó dos sencillos y recibió una base por bolas. Extendió su racha de hits a ocho juegos —se remonta al 28 de agosto. Nico Hoerner consiguió también tres hits y una carrera impulsada.

El venezolano Pedro Ramírez remolcó dos carreras.

El abridor de los Marlins, Janson Junk (6-9), ponchó a cinco y limitó a los Cachorros a una carrera con tres hits en cinco entradas. Chicago anotó tres en la sexta contra los relevistas Jack Ralston y Josh Ekness.

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