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Chourio brilla y Cerveceros vencen 9-5 a Cachorros pese a mala apertura de Misiorowski

Jay Cohen
CERVECEROS-CACHORROS
CERVECEROS-CACHORROS (AP)

Jackson Chourio conectó un jonrón y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el miércoles 9-5 a los Cachorros de Chicago, al sobreponerse a una actuación titubeante de Jacob Misiorowski.

El venezolano William Contreras pegó un sencillo impulsor que rompió el empate y Milwaukee ganó por sexta vez en ocho juegos, para pulir incluso más el mejor récord de las Grandes Ligas con 87-53. Su compatriota Chourio aportó cuatro de los 14 hits de los Cerveceros y anotó dos veces.

Misiorowski permitió cinco carreras y cinco hits en cuatro entradas. El principal candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional había tolerado tres carreras limpias o menos en cada una de sus primeras 25 aperturas este año.

Chicago (78-62) quedó a nueve juegos de Milwaukee en la División Central de la Liga Nacional. Además, se mantuvo a un juego de Filadelfia en la pugna por el primer comodín de la Liga Nacional.

Alex Bregman conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras por los Cachorros, que han perdido tres de cuatro. Bregman batea para .331 (48 de 145), con 14 jonrones y 37 carreras impulsadas en sus últimos 35 juegos.

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Milwaukee tomó la ventaja definitiva con tres carreras en la cuarta entrada ante David Peterson (7-8). Cooper Pratt llegó a home a toda prisa con el toque de sacrificio de Brice Turang, y Andrew Vaughn conectó un sencillo que remolcó a Chourio.

Turang anotó con el lineazo de Contreras al jardín central para poner el 6-5 en una noche calurosa en Wrigley Field.

Un sencillo del mexicano Joey Ortiz produjo dos carreras y amplió la diferencia a 9-5 en la novena. Ortiz había conectado un jonrón de dos carreras en la victoria de Milwaukee 9-4 la noche del martes.

JoJo Romero (2-3) lanzó una entrada sin permitir carreras para su primera victoria desde que fue adquirido en un canje con San Luis en la fecha límite.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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