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Igor Tudor deja el cargo de entrenador interino del Tottenham tras siete encuentros

TOTTENHAM-TUDOR LUTO
TOTTENHAM-TUDOR LUTO (AP)

Igor Tudor dejó el cargo de entrenador interino del Tottenham tras siete partidos al mando.

Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor deje el club con efecto inmediato”, confirmó el domingo el club en un comunicado.

Tottenham agradeció a Tudor su trabajo y manifestó que "se proporcionará una actualización sobre un nuevo entrenador a su debido tiempo”.

La salida de Tudor deja a los Spurs sin entrenador de cara a los últimos siete partidos de la temporada de la Liga Premier, con el club londinense apenas un puesto y un punto por encima de la zona de descenso.

Su próximo partido es el 12 de abril ante el Sunderland.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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