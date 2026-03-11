Hornets remontan para superar 103-101 a Trail Blazers

Brandon Miller anotó 21 puntos y capturó ocho rebotes, LaMelo Ball consiguió 12 de sus 14 unidades en el cuarto periodo y los Hornets de Charlotte remontaron un déficit de 19 puntos para superar el martes 103-101 a los Trail Blazers de Portland.

Kon Knueppel sumó 15 puntos y cinco rebotes por los Hornets, que volvieron a situarse en la marca de .500 con 33-33. Ryan Kalkbrenner aportó 13 puntos y seis rebotes desde la banca.

Los Hornets perdían por 43-24 en el segundo cuarto, pero se pusieron arriba en el tramo final al limitar a los Trail Blazers a 19 puntos en el último periodo.

Jerami Grant anotó 24 puntos con 7 de 10 en tiros de campo por Portland. Deni Avdija totalizó 22 puntos y Scoot Henderson encestó 14 desde la banca. Toumani Camara y Donovan Clingan aportaron 11 unidades cada uno.

Portland controló la primera mitad y llegó al descanso con una ventaja de nueve tantos sobre Charlotte, antes de una racha de baja efectividad en los tiros y una serie de errores en los minutos finales del partido.

