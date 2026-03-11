Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Hornets remontan para superar 103-101 a Trail Blazers

HORNETS-TRAIL BLAZERS
HORNETS-TRAIL BLAZERS (AP)

Brandon Miller anotó 21 puntos y capturó ocho rebotes, LaMelo Ball consiguió 12 de sus 14 unidades en el cuarto periodo y los Hornets de Charlotte remontaron un déficit de 19 puntos para superar el martes 103-101 a los Trail Blazers de Portland.

Kon Knueppel sumó 15 puntos y cinco rebotes por los Hornets, que volvieron a situarse en la marca de .500 con 33-33. Ryan Kalkbrenner aportó 13 puntos y seis rebotes desde la banca.

Los Hornets perdían por 43-24 en el segundo cuarto, pero se pusieron arriba en el tramo final al limitar a los Trail Blazers a 19 puntos en el último periodo.

Jerami Grant anotó 24 puntos con 7 de 10 en tiros de campo por Portland. Deni Avdija totalizó 22 puntos y Scoot Henderson encestó 14 desde la banca. Toumani Camara y Donovan Clingan aportaron 11 unidades cada uno.

Portland controló la primera mitad y llegó al descanso con una ventaja de nueve tantos sobre Charlotte, antes de una racha de baja efectividad en los tiros y una serie de errores en los minutos finales del partido.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in