Hofmann da el triunfo al Leverkusen en la Liga Europa. La Juventus y Sunderland empatan

Jonas Hofmann anotó dos veces en un lapso de tres minutos y el Bayer Leverkusen mantuvo su récord perfecto en la Liga Europa con una victoria el miércoles 2-0 en casa de OFI Creta, mientras que Juventus y Sunderland se tuvieron que conformar con empates.

Hofmann firmó su doblete al final de la primera mitad y el Leverkusen prolongó su buen arranque bajo el mando del nuevo entrenador Carles Martínez, quien ya suma siete triunfos en ocho partidos en todas las competiciones desde que comenzó con una sorpresiva derrota ante Elversberg.

Ferencvaros también se mantuvo perfecto tras una victoria 4-1 sobre el Torreense, de la segunda división de Portugal.

Marsella encajó una tercera derrota consecutiva, 1-0 ante Sturm Graz, mientras que Union Saint-Gilloise goleó 4-0 al campeón israelí Hapoel Beer-Sheva. Ese partido se disputó sin aficionados en Düsseldorf, Alemania, después de que las autoridades de Leuven, Bélgica, se negaran a albergarlo por motivos de seguridad pública.

Woltemade rescata un punto para la Juventus

Nick Woltemande convirtió desde el punto penal a los 67 minutos para rescatar un empate 2-2 en casa para Juventus ante Rennes.

Fue su tercer gol en tres partidos del torneo desde que llegó a préstamo procedente de Newcastle.

La Bianconeri presionó desde el inicio y se puso en ventaja en un ataque rápido después de que Zeki Çelik controló un pase filtrado de Woltemade. Pero Musa Al-Taamari igualó y Boulaye Dia puso a los visitantes con ventaja con un penal, engañando al arquero de la Juve, Guglielmo Vicario, que se lanzó hacia el lado equivocado.

Al igual que la Juve, Sunderland esperaba sumar tres victorias en tres partidos en su visita a Lech Poznań. El delantero Timur Tutierov adelantó al equipo de la Liga Premier con un cabezazo para su primer gol en la Liga Europa en el segundo minuto, pero el suplente Leo Bengtsson empató en la segunda mitad para darle el primer punto al club polaco.

Un gran partido para Bournemouth

Más tarde, el debutante europeo Bournemouth se enfrenta al gigante italiano AC Milan.

Tras victorias en casa de Real Sociedad y como local ante Sturm Graz, el club inglés encara su desafío más duro hasta ahora en su primera campaña europea.

“Es un momento increíble para el club, por la manera en que queremos avanzar, seguir participando en este tipo de partidos y hacer del AFC Bournemouth un club más grande en el mundo”, afirmó el extremo Marcus Tavernier.

Bournemouth recibió un impulso con su primera victoria de la temporada en la Premier League, 2-0 contra Sunderland el domingo.

Además, el perfecto Besiktas recibe a Crystal Palace.

Brighton, contenido

El equipo provincial checo Jablonec contuvo al goleador Brighton en un empate 0-0 en la Conference League, mientras que el exdelantero de Liverpool Mohamed Salah marcó su partido número 150 en competiciones europeas al volver a anotar para Tranbzonspor en una victoria 2-0 sobre Hearts.

Fue el segundo gol de Salah en el torneo después de marcar en la victoria previa 4-2 como visitante ante KuPS Kuopio.

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