Turner compensa fallos defensivos con 2 HR y 5 impulsadas en triunfo de Filis ante Dodgers

Trea Turner conectó dos jonrones, incluido el número 200 de su carrera, e impulsó cinco carreras; Bryce Harper y Brandon Marsh también se volaron la cerca, y los Filis de Filadelfia vencieron la noche del lunes por 10-7 a los Dodgers de Los Ángeles.

El abridor dominicano del Juego de Estrellas de la Liga Nacional, Cristopher Sánchez (12-4), permitió tres carreras en 5 1/3 entradas. Admitió siete hits, ponchó a siete y no dio bases por bolas.

Derek Hill añadió un jonrón solitario para los Filis, que están a tres juegos del líder del Este de la Liga Nacional, Atlanta.

Mookie Betts pegó dos jonrones y conectó dos sencillos para los Dodgers, líderes de las Grandes Ligas. Los Ángeles ha perdido siete de sus últimos ocho juegos en Filadelfia.

Shohei Ohtani se fue de 4-0 con una base por bolas intencional y dos ponches. El mánager Dave Roberts comentó antes del juego que se espera que Ohtani lance desde el montículo más adelante esta semana, pero no hay un calendario para su regreso a la rotación.

Betts conectó un jonrón solitario en la séptima y uno de dos carreras en la novena para su 33.º juego con múltiples jonrones.

La victoria también marcó 1.000 triunfos en el Citizens Bank Park, donde Filadelfia comenzó a jugar en 2004.

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