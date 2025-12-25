Cameron Johnson de Nuggets evita lesión grave en rodilla pero se perderá partidos según fuente de AP

Los Nuggets de Denver recibieron buenas noticias el miércoles, cuando una resonancia magnética reveló que el alero Cameron Johnson sufrió sólo una contusión ósea en la rodilla derecha y no presentó ningún daño estructural o de ligamentos, según una persona familiarizada con los resultados del examen médico.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no anunció los resultados de la resonancia magnética de Johnson.

Johnson se lesionó al inicio del último cuarto en el encuentro que Denver perdió por 131-130 en Dallas el martes por la noche.

No hay un cronograma para su regreso, pero se espera que Johnson se pierda algunos partidos. Es el tercer titular de los Nuggets que queda fuera por lesión, uniéndose a Aaron Gordon (isquiotibiales) y Christian Braun (tobillo).

Los Nuggets recibirán a los Timberwolves de Minnesota la noche de Navidad.

_____

