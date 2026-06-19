Hinch: el regreso de Verlander se retrasará otra vez por un tirón de isquiotibial

El regreso de Justin Verlander a los Tigres de Detroit se ha vuelto a retrasar.

El mánager A.J. Hinch anunció el viernes que el lanzador derecho de 43 años se lesionó el tendón de la corva durante una sesión de bullpen y estará fuera de acción por tiempo indefinido.

“Esto no es cuestión de días. Es cuestión de semanas”, afirmó Hinch.

Verlander tenía previsto regresar de una lesión en la cadera el domingo contra los Medias Blancas de Chicago, en lo que habría sido su primera apertura con los Tigres en el Comerica Park desde el 30 de agosto de 2017. Fue traspasado a Houston al día siguiente.

Verlander solo ha lanzado una vez esta temporada, al permitir cinco carreras en 3 2/3 entradas durante una derrota como visitante por 9-6 ante los Diamondbacks de Arizona el 30 de marzo.

Tuvo marca de 183-115 en 14 temporadas con los Tigres antes del traspaso. Ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2006 y tanto el MVP de la Liga Americana como el Cy Young en 2011. Ayudó a Detroit a llegar a la Serie Mundial en 2006 y 2012.

Los Tigres también colocaron al jardinero dominicano Wenceel Pérez en la lista de lesionados por fracturas faciales. Recibió un golpe de una banda de ejercicio que se soltó durante un entrenamiento posterior al partido en Houston.

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