Herro listo para regresar con el Heat de Miami pero Powell queda fuera por lesión

El escolta All-Star Tyler Herro está listo para hacer su debut en la temporada, y el Heat de Miami, conocido por su alta puntuación, está a punto de incorporar a su máximo anotador de la temporada pasada en la alineación.

El Heat ha listado a Herro como cuestionable para el juego del lunes contra los Mavericks de Dallas, lo que indica que está a punto de regresar. Se espera que los oficiales de Miami actualicen el estado de Herro nuevamente más cerca de la hora del juego.

Sin embargo, el regreso de Herro no significa que Miami esté a plena capacidad. Norman Powell, el máximo anotador del equipo esta temporada con 25,4 puntos por partido, se sometió a una resonancia magnética el lunes que confirmó que tiene una distensión en la ingle izquierda y no jugará contra los Mavericks. Andrew Wiggins (distensión en el flexor de la cadera izquierda) y Nikola Jovic (pinzamiento en la cadera derecha) también siguen fuera para el juego contra Dallas, según informó el Heat.

Herro se sometió a una cirugía en septiembre para reparar un problema que afectaba su tobillo y pie izquierdo. Era el máximo anotador que regresaba al equipo al inicio de la temporada, pero necesitó el procedimiento para aliviar el síndrome de pinzamiento posterior en el tobillo.

Miami llega al lunes como el equipo con mayor puntuación de la NBA, con un promedio de 124,9 puntos por partido.

La temporada pasada fue la mejor en la carrera de Herro, con un promedio de 23,9 puntos, 3,1 puntos más que su mejor marca anterior, además de jugar en 77 partidos, la mejor cifra de su carrera, y formar parte del equipo All-Star por primera vez. También ganó el concurso de triples de la liga durante el fin de semana del All-Star.

