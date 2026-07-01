Hermano del jugador de la NFL Calais Campbell acusado de asesinato tras hallar muerta a su madre

El hermano del jugador de la NFL Calais Campbell ha sido acusado de asesinato después de que la policía encontrara muerta a su madre, de 71 años, en una vivienda de Atlanta durante una verificación de bienestar.

Las órdenes de arresto señalan que a Nateal Campbell le cortaron la garganta y que Ciarre Campbell fue hallado en posesión de un cuchillo. Los agentes la encontraron inconsciente cuando llegaron alrededor de las 12:30 p. m. del martes, según un comunicado policial.

Ciarre Campbell ingresó en la cárcel del condado de Fulton y tenía programada ser presentado en una audiencia judicial inicial para la mañana del miércoles por cargos que incluyen agresión agravada y asesinato. En los registros judiciales en línea no figuraba ningún abogado que pudiera comentar sobre los cargos.

La familia Campbell emitió un comunicado en el que pidió privacidad mientras afrontan un “dolor abrumador”.

“Estamos devastados de compartir que la familia Campbell ha perdido a su matriarca, la señora Nateal Campbell”, expresó la familia en el comunicado. “Mientras los detalles de su fallecimiento aún están siendo investigados, nos consuela saber que se ha reunido con nuestro padre, su amado Chuck, y está en los brazos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo”.

Calais Campbell, liniero defensivo de los Ravens de Baltimore, iniciará su 19.ª temporada en la NFL después de firmar en abril un contrato de un año por 5,5 millones de dólares.

El integrante del primer equipo All-Pro de AP en 2017 ha sido elegido al Pro Bowl seis veces en una carrera que comenzó como selección de segunda ronda en 2008 con los Arizona Cardinals.

El exjugador de los Miami Hurricanes, de 39 años, pasó 10 temporadas con los Cardinals y también jugó en Jacksonville, Atlanta y Miami.

Campbell suma 117 capturas en su carrera en 278 partidos, incluidos 259 como titular.

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