Heat frena racha de 6 triunfos de Hornets con 35 puntos de Tyler Herro

Tyler Herro anotó 35 puntos, capturó nueve rebotes y repartió nueve asistencias, y el Heat de Miami cortó la racha de seis victorias de los Hornets de Charlotte al vencerlos el viernes por 128-120.

Herro acertó 8 de 10 triples, incluido uno que rompió el empate 108-108 con 7:06 minutos por jugar. Eso ocurrió durante una racha de 9-0 después de que los Hornets estuvieron arriba por dos unidades y, en esencia, fue la diferencia en el partido.

Bam Adebayo sumó 24 puntos y 12 rebotes para ayudar al Heat a ganar su cuarto partido consecutivo. El mexicano Jaime Jáquez Jr. aportó 21 puntos desde la banca.

Miami encestó 18 de 38 triples (47%).

Kon Knueppel anotó 27 puntos por los Hornets, al acertar 6 de 10 disparos detrás del arco. Brandon Miller totalizó 22 puntos y 13 rebotes, mientras que LaMelo Ball anotó 21 puntos, pero embocó 7 de 22 disparos de campo.

Charlotte volvió a quedar en .500 con una marca de 32-32. Todas las victorias durante la racha ganadora de los Hornets habían sido por 15 puntos o más, lo que igualó a los Warriors de Golden Sate de 2017-18 con la segunda racha más larga de este tipo en la historia de la NBA.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

