Rafael Nadal disfrutó de su nuevo cargo en la junta directiva del Real Madrid mientras veía al equipo remontar para imponerse 2-1 al Celta de Vigo.

Jude Bellingham marcó desde el área a los 66 minutos, neutralizando el gol tempranero de Pablo Durán.

Luego, el revulsivo del Madrid Carlos Espí anotó el tanto del triunfo al 86, con lo que el Madrid igualó al Barcelona en la cima de La Liga.

Espí, que era prácticamente desconocido cuando llegó desde el Levante durante el mercado de fichajes del verano, se ha convertido en un especialista en marcar como suplente tardío para el equipo de José Mourinho. Sus cuatro goles han llegado en menos de una hora de minutos acumulados en toda la campaña y todos han sido clave para asegurar victorias.

Familiares de Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que murió a principios de mes tras una colisión durante un partido en la segunda división, fueron homenajeados en el campo antes del saque inicial, recibiendo aplausos antes de que se llevara a cabo un minuto de silencio por De Miguel.

Nadal es aficionado del Madrid de toda la vida y horas antes la asamblea del club confirmó que la leyenda del tenis se convertirá en nuevo miembro de la junta.

Sevilla remontó para empatar 1-1 con su rival de ciudad, el Real Betis. Valencia ganó 1-0 en Rayo Vallecano mientras sigue mejorando bajo el nuevo entrenador Javier Aguirre, y Alavés venció 3-1 al Deportivo.

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