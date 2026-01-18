Robinson y Cunningham lideran a Pistons en paliza 121-78 ante Pacers diezmados

Duncan Robinson y Cade Cunningham anotaron 16 puntos cada uno en un duelo en que se limitaron sus minutos, y los Pistons de Detroit trituraron el sábado 121-78 a los diezmados Pacers de Indiana.

El margen de 43 puntos en el Little Caesars Arena. igualó la novena victoria más amplia en la historia de la franquicia de los Pistons.

Los Pacers jugaron sin sus cuatro máximos anotadores. Pascal Siakam se tomó un descanso y Benedict Mathurin está lastimado de un pulgar.

Andrew Nembhard sufre una dolencia de espalda y Obi Toppin tiene un problema en un pie. T.J. McConnell, quien es el sexto en anotación del equipo y segundo en asistencias, también se ausentó por un problema de rodilla.

Jalen Duren sumó 15 puntos y ocho rebotes para Detroit, que obtuvo puntos de 13 jugadores distintos y ganó por quinta vez en seis duelos.

Jarace Walker lideró a Indiana con 13 puntos y Tony Bradley añadió 12. Los Pacers habían ganado cuatro de cinco.

