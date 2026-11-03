Alperen Sengun guía a Rockets a la victoria 109-92 ante Celtics para tomar el primer lugar del Oeste

Alperen Sengun anotó 26 puntos, repartió 10 asistencias y capturó siete rebotes para liderar la victoria el lunes 109-93 de los Rockets de Houston sobre los Celtics de Boston.

Los Rockets mejoraron a 7-1 y se colocaron en el primer lugar de la Conferencia Oeste después de que los Grizzlies de Memphis (6-1), que iniciaron el día invictos, perdieran en tiempo extra ante Nueva Orleans. Los Celtics perdieron por primera vez desde su debut de temporada en Detroit, con lo que se cortó una racha de cinco victorias.

Jabari Smith Jr. y Amen Thompson anotaron 14 puntos cada uno por Houston. Tari Eason sumó 13, y Kevin Durant aportó 12 atinando 5 de 6 tiros de campo.

Jayson Tatum encabezó a Boston con 19 unidades al acertar 5 de 16 tiros, incluido 1 de 7 desde la línea de 3 puntos. Neemias Queta terminó con 16 tantos, y el suplente Luka Garza encestó cuatro triples y anotó 14 puntos.

Boston se vio con frecuencia desconcertado por su exjugador Marcus Smart, quien registró ocho puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Paul George (descanso) no jugó por Boston después de anotar 17 puntos en 33 minutos en la victoria de los Celtics por 108-97 en Orlando el domingo. Clint Capela (esguince de tobillo derecho) no participó por Houston.

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