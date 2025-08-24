Gurriel y Perdomo conectan jonrón y remolcan 3 en paliza de Diamondbacks, 10-1 sobre Rojos

Lourdes Gurriel Jr. y Geraldo Perdomo conectaron sendos cuadrangulares e impulsaron tres carreras, Blaze Alexander también bateó un jonrón y los Diamondbacks de Arizona aplastaron el sábado 10-1 a los Rojos de Cincinnati.

Una noche después de conectar el hit de la victoria 6-5 en la 11ª entrada, el cubano Gurriel abrió la pizarra con un jonrón de dos carreras en la primera, su 18º vuelacercas de la temporada.

El dominicano Perdomo aumentó la ventaja a 7-0 en la cuarta entrada con su 14º jonrón, un batazo de dos carreras, y añadió un sencillo impulsor en la octava para ayudar a que los Diamondbacks hilvanaran su cuarto triunfo.

Alexander conectó un jonrón en solitario en la quinta entrada.

El receptor venezolano de Arizona, Gabriel Moreno, bateó de 4-2 con una carrera impulsada en su segundo juego desde que volvió. Se había perdido más de dos meses debido a una fractura en un dedo. Conectó un jonrón en su regreso el viernes por la noche.

Jalen Beeks lanzó la primera entrada por Arizona, Nabil Crismatt (1-0) trabajó las siguientes cuatro y Jake Woodford laboró las últimas cuatro para su primer salvamento.

El as de Cincinnati, Andrew Abbott (8-4), permitió siete carreras, su máximo número de la temporada, en cuatro episodios. Seis de esas carreras fueron limpias.

Austin Hays conectó un sencillo impulsor por los Rojos en la octava. Cincinnati ha perdido tres duelos seguidos.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 3-0, Elly de la Cruz de 4-2, Miguel Andújar de 4-0, Santiago Espinal de 4-1.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 5-2 con una anotada y una producida, Perdomo de 5-2 con dos anotadas y tres impulsadas. El cubano Gurriel de 4-2 con dos anotadas y tres producidas. Los venezolanos Moreno de 4-2 con una anotada y una remolcada, Ildemaro Vargas de 4-1.