Brandon Young brilla como abridor y Orioles vencen 2-1 a Medias Blancas

El ocasional abridor Brandon Young lanzó cinco entradas sin permitir carreras, Gunnar Henderson conectó un jonrón y los Orioles de Baltimore vencieron el lunes 2-1 a los Medias Blancas de Chicago para cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Ryan Helsley salió de un aprieto en la novena para lograr su tercer salvamento. Dio base por bolas a los dos primeros bateadores antes de que el roletazo del emergente venezolano Lenyn Sota con un out los acercó 2-1 en el marcador. Tras un sencillo dentro del cuadro de Andrew Benintendi, Helsley ponchó al cubano Edgar Quero con una recta de 99 mph para terminar el juego.

Tyler O’Neill conectó un elevado para un sencillo impulsor en la cuarta entrada cuando el jardinero izquierdo de los Medias Blancas, Austin Hays, se detuvo por una lesión en el tendón de la corva derecha, lo que lo obligó a abandonar el partido. Henderson pegó un jonrón en la sexta ante Erick Fedde (0-2), quien trabajó seis entradas después de que el abridor inicial Grant Taylor lanzara la primera.

Chicago perdió en casa por primera vez esta temporada, al cortarse su racha de tres victorias seguidas.

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