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Guardianes vencen 5-2 a los Marlins y completan la barrida de tres juegos

GUARDIANES-MARLINS
GUARDIANES-MARLINS (AP)

Joey Cantillo ponchó a nueve en cinco entradas de pelota de una sola carrera, Brayan Rocchio conectó un jonrón e impulsó dos y los Guardianes de Cleveland vencieron el domingo 5-2 a los Marlins de Miami para completar una barrida de tres juegos.

El novato Chase DeLauter también se voló la cerca, mientras que Steven Kwan y Khalil Watson aportaron dos hits cada uno para los Guardianes, que llegan al receso del Juego de Estrellas con marca de 51-46.

Los Marlins habían ganado seis seguidos en casa antes de la serie y eran los mejores de las Grandes Ligas con foja de 26-8 desde el primero de junio. Llegan al receso con marca de 52-45.

Cantillo (8-4) permitió seis hits y dio dos bases por bolas. El zurdo salió de un aprieto con las bases llenas y sin outs en la segunda, cuando retiró al dominicano Esteury Ruiz con un elevado inofensivo antes de ponchar a Rece Hinds y Brian Navarreto.

Los abridores de Cleveland limitaron a Miami a cuatro carreras en 17 2/3 episodios en la serie, mientras que los relevistas permitieron dos carreras en las 9 1/3 entradas restantes.

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El dominicano Otto López, quien tenía el mejor promedio de bateo de las Grandes Ligas con .345 antes del primer juego, se fue de 12-0 en la serie y su promedio bajó 11 puntos con Miami.

Franco Aleman, Hunter Gaddis y Shawn Armstrong relevaron a Cantillo con una entrada en blanco cada uno. Griffin Conine conectó un jonrón solitario ante el cerrador Cade Smith, quien lanzó la novena.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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