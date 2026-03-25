El campocorto de Marineros J.P. Crawford y el derecho Bryce Miller inician en lista de lesionados

El campocorto de los Marineros de Seattle, J.P. Crawford, comenzó la temporada en la lista de lesionados de 10 días, mientras que el derecho Bryce Miller arrancó en la lista de lesionados de 15 días, cuando el equipo se ajustó el miércoles al límite de 26 jugadores activos.

Crawford, de 31 años, ha sido el campocorto titular de Seattle en el día inaugural en cada una de las últimas siete temporadas y es el jugador con más tiempo en la franquicia. Estuvo limitado a siete juegos de los entrenamientos de primavera por una lesión en el hombro derecho y bateó para .143, sin hits de extrabase. La temporada pasada, Crawford bateó para .265 con 12 jonrones, 58 carreras impulsadas y un OPS de .722.

Se espera que el venezolano Leo Rivas sea el titular en el campocorto. El jugador de 28 años bateó para .244 con dos cuadrangulares en 90 turnos al bate la temporada pasada en un rol utilitario. Los Marineros se inclinaron por Rivas por encima del principal prospecto Colt Emerson, quien impresionó durante la primavera, pero fue reasignado al campamento de ligas menores.

Miller, de 27 años, lidió con una lesión en el oblicuo izquierdo durante toda la pretemporada. Terminó antes de tiempo una sesión de bullpen hace dos semanas tras sentir molestias en el oblicuo izquierdo.

Miller realizó algunos lanzamientos de calentamiento el 11 de marzo, se tomó un descanso y luego optó por no hacer lanzamientos a máxima intensidad. Permanece en las instalaciones de entrenamientos de primavera de los Marineros en Peoria, Arizona, y continuará fortaleciendo el brazo. Ha realizado dos sesiones de bullpen desde aquella que interrumpió.

Miller y los Marineros evitaron el arbitraje en enero, cuando él aceptó un contrato de un año que incluye una opción del club para 2027. El derecho, de 27 años, tuvo marca de 4-6 con efectividad de 5.68 en 18 aperturas de temporada regular el año pasado, cuando ganó 800.000 dólares. Estuvo en la lista de lesionados por inflamación en el codo derecho del 14 al 31 de mayo y del 10 de junio al 19 de agosto. Miller tuvo marca de 1-1 con efectividad de 2.51 en la postemporada.

El derecho Emerson Hancock, quien abrió un máximo de su carrera de 16 juegos la temporada pasada y tuvo marca de 4-5 en 2025 con efectividad de 4.90, ocupará el lugar de Miller en la rotación abridora.

El infielder utilitario Miles Mastrobuoni, quien se lesionó la pantorrilla mientras jugaba con Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, también comenzó la temporada en la lista de lesionados de 10 días. Mastrobuoni bateó para .250 con un jonrón y 12 carreras impulsadas en 152 turnos al bate la temporada pasada en un rol de tiempo parcial.

Tiene marca de 24-21 con efectividad de 4.01 en 74 aperturas a lo largo de tres temporadas en las Grandes Ligas.

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