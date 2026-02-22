Green se repone con triple justo antes de la bocina; Suns vencen a Magic 113-110 en 2 prórrogas

Jalen Green encestó un triple desde la esquina derecha justo cuando sonaba la bocina para darles el sábado a los Suns de Phoenix una victoria por 113-110 en doble prórroga sobre el Magic de Orlando.

Después de que Jalen Carter empató el marcador por Orlando con 1,1 segundos por jugar mediante un triple desde un rincón, Green encestó limpio desde la esquina al compás de la chicharra.

Green tuvo dificultades durante todo el partido hasta ese tiro final, al acertar apenas 6 de 26 disparos de campo y 2 de 6 tiros libres. Su canasta decisiva fue apenas su segundo triple acertado en 11 intentos.

Grayson Allen lideró a Phoenix con 27 puntos tras perderse cuatro partidos por un esguince del tobillo derecho. Anotó los siete puntos de los Suns en la primera prórroga.

Collin Gillespie sumó 19 unidades, y Green terminó con 16.

Desmond Bane anotó 34 puntos por Orlando, al acertar 12 de 18 disparos antes de salir por faltas en el primer minuto de la prórroga. Paolo Banchero añadió 26 unidades y 14 rebotes. El Magic había ganado cuatro de cinco.

Los Suns jugaron sin Devin Booker, quien estará fuera al menos una semana por una distensión en la cadera derecha. Dillon Brooks jugó apenas siete minutos antes de salir por lo que el equipo indicó que fue una lesión en la mano izquierda.

