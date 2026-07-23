Grandes Ligas apuntan contra José Caballero y generan controversia sobre reloj de pitcheo

Las Grandes Ligas apuntaron contra el campocorto de los Yankees José Caballero en una especie de campaña de escarmiento, lo que ha generado una nueva controversia.

Cansada de la rutina del panameño, quien solía esperar mucho tiempo en la caja de bateo sin declararse listo para recibir el lanzamiento sino justo antes de que el reloj de pitcheo llegara a los 8 segundos, la oficina de las mayores indicó el miércoles a los umpires que la rutina de Caballero equivalía a un engaño.

El umpire principal Quinn Wolcott marcó a Caballero una infracción del reloj de pitcheo en la sexta entrada, lo que derivó en un ponche y en la expulsión del coach de bateo James Rowson. Nueva York perdió el primer juego de una doble cartelera ante los Piratas de Pittsburgh por 5-3 en 10 entradas.

“He visto a otros tipos hacer estas cosas y no les marcan nada”, comentó Caballero. “Sólo se están ensañando conmigo”.

Caballero fue adquirido a Tampa Bay el 31 de julio pasado y el manager de los Yankees, Aaron Boone, reconoció que su opinión sobre el jugador multifuncional dio un giro de 180 grados tras el canje.

“Es uno de esos tipos a los que yo les gritaba desde el dugout”, manifestó Boone el miércoles por la mañana. “Era un fastidio y no me gustaba. Ahora me gusta porque es un buen pelotero y está de nuestro lado. Pero sí, nos hemos reído de eso”.

El 14 de junio, durante un juego en Toronto, Caballero se tomó su tiempo dos veces para levantar la cabeza hasta que quedaban ocho segundos en el reloj de pitcheo, lo que llevó a una advertencia del umpire principal Steven Jaschinsk. Eso provocó una demora de más de dos minutos mientras Caballero, Jaschinski, Boone y el jefe de equipo de umpires John Tumpane discutían la situación.

Las bancas y los bullpens se vaciaron al final de la octava entrada el lunes por la noche, durante el primer juego de la serie, cuando el relevista dominicano de los Piratas Dennis Santana le gritó a Caballero por tardar demasiado en alistarse en la caja de bateo.

El miércoles, Wolcott impuso a Caballero una infracción en la sexta entrada mientras el bateador enfrentaba a Carmen Mlodzinski con los Yankees abajo por 2-0. Tras una demora de 2 minutos y medio, Caballero se ponchó con un tercer strike cantado que dejó a un corredor varado.

“No se le permite pasar una cantidad desproporcionada de tiempo mirando hacia abajo, intentando que el lanzador provoque una infracción”, le dijo Wolcott a un reportero. “No hay otro bateador que entre a la caja y se tome el tiempo que se toma Caballero mientras mira hacia abajo, sin hacer contacto visual con el lanzador. Obviamente, esto ha causado muchos problemas en el pasado. Ya no se va a permitir”.

Las mayores adoptaron el reloj de pitcheo para la temporada 2023 con el objetivo de reducir la duración de los juegos. Desde 2024, ha sido de 15 segundos sin corredores y de 18 segundos cuando hay gente en base.

Al endurecer las medidas contra Caballero, las Grandes Ligas citaron una disposición de sus Procedimientos de Ritmo de Juego que establece: “la conducta de los bateadores diseñada para engañar a un pitcher para que inicie su movimiento de lanzamiento o se coloque en la posición de set infringiendo estas regulaciones se considerará una evasión”.

El jefe de equipo de umpires Adrian Johnson dijo que el altercado del primer juego de la serie llevó a que las Grandes Ligas actuaran.

“Ya no se permite. Fue la causa de una situación en la que se vaciaron las bancas el lunes por la noche. Las Grandes Ligas intervinieron y querían que se aplicara”, declaró Johnson. “Se nos indicó que no le diéramos una advertencia. Se nos indicó sancionarlo con la infracción”.

Boone dijo que las mayores no informaron a los Yankees antes del juego sobre el cambio de postura.

“Es vergonzoso”, afirmó.

Con base en conversaciones previas con las Grandes Ligas, Boone le indicó a Caballero que “se asegure de estar mirando hacia arriba cuando queden nueve, para que estés alerta cuando queden ocho”.

“De hecho, dijo que hoy estaban haciendo reglas nuevas y que es culpa mía porque estaba engañando o algo así al lanzador, lo cual no tiene sentido”, expresó Caballero. “No sé, tal vez mi inglés es tan malo que no entiendo, pero engañar más o menos significa que estás tratando de embaucar a alguien y yo no estoy tratando de embaucar a nadie porque hago lo mismo una y otra vez. Pueden revisar mis últimos 50 turnos al bate y ver si lo hago igual o no, o revisar quizá 100 turnos o 150”.

En 2023, las Grandes Ligas emitieron un memorando en el que advirtieron a los bateadores que no mantuvieran un pie fuera de la caja de bateo, lo que el venezolano Willson Contreras llamó “la regla Willson”.

Caballero sostiene que lo están señalando a él.

“Para todos, son ocho segundos. Para mí eran nueve”, dijo. “Pero ahora simplemente no quieren que haga mi rutina, así que es algo complicado para mí, porque es la manera en que me acomodo, la manera en que trato de encarar mis turnos al bate”.

Caballero está preocupado por darles a los lanzadores el control del momento en que realizan sus lanzamientos.

“Si me meto en la caja y les quedan 16, 17 segundos, pueden sostener la pelota frente a mí todo ese tiempo y yo quedaría amarrado”, señaló.

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