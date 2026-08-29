Henderson permite 1 hit en 7 entradas y Cerveceros, líderes de las mayores, vencen 6-1 a Rangers

Logan Henderson toleró un hit en siete entradas, Jake Bauers se embasó cinco veces y anotó dos carreras en su regreso a la alineación, y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el viernes 6-1 a los Rangers de Texas.

Henderson (9-2), quien ha permitido tres carreras o menos en cada una de sus primeras 19 aperturas en las Grandes Ligas, incluidas 14 esta temporada, cedió una anotación, ponchó a siete y no otorgó bases por bolas, al igualar la salida más larga de su trayectoria, registrada el 16 de agosto contra los Dodgers en Los Ángeles.

Bauers, quien se perdió tres juegos consecutivos por molestias en una espinilla, se fue de 2-2 con tres bases por bolas, dos carreras anotadas y un robo.

Los Cerveceros (84-51), que tienen el mejor récord de las mayores, tomaron su ventaja más amplia de la temporada, de ocho juegos sobre los Cachorros de Chicago en la División Central de la Liga Nacional. Texas ha perdido 13 de sus últimos 16 juegos como visitante.

Los Cerveceros atacaron al abridor Cody Bradford (0-3), en la primera entrada. Brice Turang conectó un sencillo de toque y llegó a segunda por un error en el tiro.

Turang avanzó con el elevado de out de Jackson Chourio y anotó con el rodado del también venezolano William Contreras. El doble productor de Christian Yelich le dio a Milwaukee una ventaja de 2-0.

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