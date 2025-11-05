Gracias a Risacher y Alexander-Walker, Hawks vencen 127-112 al Magic

Zaccharie Risacher anotó 21 puntos, Nickeil Alexander-Walker sumó 20 y los Hawks de Atlanta vencieron el martes 127-112 al Magic de Orlando.

Dyson Daniels añadió 18 undades, Jalen Johnson tuvo 17 y Kristaps Porzingis terminó con 15 para que Atlanta ganara por tercera vez en cuatro juegos. Onyeka Okongwu agregó 14 puntos y siete rebotes desde el banquillo.

Daniels acertó ocho de nueve tiros de campo mientras los Hawks atinaron el 55,6% de sus tiros de campo y lideraron por 25 puntos, mejorando a 2-0 contra el Magic esta temporada.

Paolo Banchero tuvo 22 tantos, 11 rebotes y ocho asistencias para el Magic, qu perdió al guardia titular Desmond Bane por una expulsión en el tercer cuarto.

Bane cometió una falta flagrante sobre Okongwu y luego lanzó el balón contra la cabeza del delantero de los Hawks mientras caía, una falta técnica que llevó a su expulsión.

Los Hawks ya estaban en control para entonces. Risacher anotó 11 puntos en los primeros cuatro minutos del juego y la primera selección del draft de 2024 tuvo 16 en la primera mitad para alcanzar los 1.000 puntos en su carrera.

Los Hawks han superado los 100 puntos en los ocho juegos de esta temporada.

