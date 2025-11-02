Stay up to date with notifications from The Independent

El cuarto doble-doble de Paolo Banchero impulsa a Magic en victoria 125-94 sobre Wizards

Associated Press
Sábado, 01 de noviembre de 2025 21:51 EDT
MAGIC WIZARDS
MAGIC WIZARDS (AP)

Paolo Banchero tuvo 28 puntos y 11 rebotes mientras el Magic de Orlando venció el sábado por la noche 125-94 a los Wizards de Washington.

Banchero lanzó nueve de 15 desde la duela y acertó tres de seis desde la línea de tres puntos en 26 minutos para su cuarto doble-doble.

Wendell Carter Jr. añadió 16 puntos y 12 rebotes, y Franz Wagner anotó 25 puntos mientras el Magic ganó juegos consecutivos después de una racha de cuatro derrotas al inicio de la temporada.

Orlando superó a Washington en rebotes 53-40 —una diferencia que se redujo al final— y mantuvo a un oponente por debajo de los 100 puntos por primera vez esta temporada. El Magic tiene un récord de 2-2 en su gira de cinco juegos y 3-4 en general.

Keyshawn George anotó 17 puntos y CJ McCollum añadió 13 mientras los Wizards perdieron su cuarto juego consecutivo en general y el tercero consecutivo en casa. Washington ha perdido 11 juegos consecutivos contra el Magic.

Banchero acertó cinco de siete tiros y anotó 15 puntos, y Wagner añadió 11 puntos mientras el Magic lanzó un 60.9% desde el suelo en el período.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

