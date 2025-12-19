Stay up to date with notifications from The Independent

Goodwin anota tiro libre en último segundo y Suns vencen 99-98 a Warriors

WARRIORS SUNS
WARRIORS SUNS (AP)

Jordan Goodwin encestó el tiro libre decisivo con 0.4 segundos restantes, Devin Booker anotó 23 de sus 25 puntos en la segunda mitad y los Suns de Phoenix escaparon la noche del jueves con una victoria de 99-98 sobre los Warriors de Golden State.

Stephen Curry encestó dos tiros libres para empatar a 98 con 21.7 segundos restantes, preparando la última posesión de los Suns. Dillon Brooks falló un tiro de tres puntos, pero Goodwin estaba allí para el rebote y recibió una falta en el intento de segunda oportunidad.

Goodwin falló el primer tiro libre, pero encestó el segundo. Brooks anotó 24 puntos y Collin Gillespie añadió 16.

Los equipos completarán el set de ida y vuelta el sábado en San Francisco.

Butler lideró a los Warriors con 31 puntos. Brandin Podziemski anotó 18 puntos con un ocho de 11 en tiros, y Curry tuvo 15.

Curry lanzó solo tres de 13 desde el campo, incluyendo dos de nueve desde larga distancia. El 11 veces All-Star venía de una actuación de 48 puntos contra los Trail Blazers el domingo.

Los Warriors tuvieron 20 pérdidas de balón.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

