Dillon Brooks y Devin Booker anotaron 29 puntos cada uno por los Suns de Phoenix, quienes derrotaron el miércoles 128-107 a los Kings de Sacramento, condenados a su séptima derrota consecutiva.

Phoenix ha ganado los dos primeros partidos de su gira de cinco visitas. Los Suns han salido victoriosos en seis de sus últimos ocho partidos para llegar a .500 con marca de 7-7 tras un inicio de 1-5.

Sacramento, que ha perdido sus nueve partidos en casa esta temporada, igualó al equipo de 1990-91 con el peor arranque en la historia de la franquicia, 1-13. Esa temporada, los Kings terminaron 25-57.

La única victoria de Sacramento fue el 2 de noviembre en Dallas.

Brooks anotó 20 de sus puntos en el segundo y tercer cuarto para ayudar a que los Suns se encaminaran al triunfo ante una defensa de Sacramento que ocupa el 28vo de la NBA en puntos permitidos por partido, con 121,2.

Booker ha anotado 20 o más puntos en 11 partidos esta temporada. Además, repartió seis asistencias.

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