Golazo de Arda Güler, bombeado desde su mitad del campo en triunfo del Real Madrid ante Elche

Arda Güler marcó uno de los mejores goles de la temporada en la liga española el sábado, al bombear un disparo lejano desde muy dentro de su propio campo para redondear una victoria 4-1 sobre el Elche.

El mediocampista turco de 21 años vio al arquero del Elche, Matías Dituro, adelantado y no dudó en lanzar un globo de larga distancia con la zurda que pasó por encima del desdichado guardameta y dio un bote antes de meterse en la red.

El estadio Santiago Bernabéu estalló en aplausos por el memorable gol, que llegó con el triunfo ya fuera de duda a los 89 minutos.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Madrid, comentó: “Vi a todos ponerse las manos en la cabeza. Es increíble marcar un gol desde 70 metros (yardas)”. Y añadió: “Ese gol valía la entrada para ver el partido”.

Güler se incorporó al Madrid procedente del Fenerbahce en 2023. Ha marcado cuatro goles esta temporada, en la que ha tenido más minutos tras la salida del veterano Luka Modric.

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