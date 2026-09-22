Gladbach contrata a Blessin como técnico para revertir mal inicio en la Bundesliga

Borussia Mönchengladbach contrató el martes a Alexander Blessin como su nuevo entrenador con la tarea de revertir un inicio perdedor en la temporada de la Bundesliga.

El exentrenador de Genoa y Union Saint-Gilloise tiene contrato hasta 2028, mientras asume el mando de un equipo que está en el fondo de la liga tras perder sus cuatro partidos en los que ha encajado 16 goles.

Blessin reemplaza a Eugen Polanski, quien fue despedido después de la tercera derrota del equipo en la temporada.

El asistente Jan-Moritz Lichte asumió de manera interina para la derrota del sábado por 4-3 ante Mainz.

La pausa internacional significa que Blessin tiene casi tres semanas para prepararse antes del próximo partido de Bundesliga de su nuevo equipo, el 11 de octubre contra Colonia.

La última labor de Blessin como entrenador fue la temporada pasada al frente del St. Pauli, equipo con el que estuvo dos años, pero fue despedido en junio tras el descenso de la Bundesliga.

--- Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP