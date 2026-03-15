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Gilgeous-Alexander mantiene racha récord de 20 puntos y Thunder gana ante Wolves

TIMBERWOLVES THUNDER
TIMBERWOLVES THUNDER (AP)

Shai Gilgeous-Alexander anotó 20 puntos y repartió 10 asistencias, y el Thunder de Oklahoma City derrotó el domingo por 116-103 a los Timberwolves de Minnesota para lograr su octava victoria consecutiva.

Gilgeous-Alexander apenas extendió su racha récord de partidos con al menos 20 puntos a 128. Tenía apenas 10 puntos al entrar al cuarto periodo, y volvió a ingresar al juego con 7:10 por jugar después de descansar.

Chet Holmgren sumó 21 puntos y nueve rebotes e Isaiah Joe agregó 20 puntos para el Thunder, que mejoró al mejor registro de la liga con 53-15.

Julius Randle anotó 32 puntos y Edwards añadió 19 por los Timberwolves.

El Thunder forzó 22 pérdidas de balón y cometió apenas siete. Oklahoma City intentó 101 tiros, mientras Minnesota probó 77.

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Oklahoma City se escapó a una ventaja de 9-0 y dejó sin anotar a los Timberwolves durante casi tres minutos al inicio.

Minnesota se recuperó y se fue al descanso con ventaja de 53-47. Gilgeous-Alexander anotó apenas cuatro puntos con 2 de 10 en tiros de campo antes del intermedio.

Minnesota amplió su ventaja a 68-59 a mitad del tercer cuarto antes de que el Thunder reaccionara. Un triple de Jaylin Williams que rebotó antes de entrar le dio a Oklahoma City una ventaja de 78-73, y el Thunder llegó al cuarto periodo arriba 80-76.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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