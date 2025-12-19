Stay up to date with notifications from The Independent

Gilgeous-Alexander anota 32 puntos y Thunder se recupera con paliza de 122-101 sobre Clippers

CLIPPERS-THUNDER
CLIPPERS-THUNDER (AP)

Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos antes de descansar en el último cuarto, y el Thunder de Oklahoma City se recuperó de una inusitada derrota para arrollar el jueves 122-101 a los Clippers de Los Ángeles.

El Thunder cayó el sábado ante los Spurs de San Antonio, para sufrir apenas su segunda derrota de la campaña, lo que puso fin a su racha récord de 16 victorias consecutivas. Se recuperaron el jueves después de un descanso muy necesario y mejoraron a 25-dos en general y 13-0 en casa.

Gilgeous-Alexander encestó 13 de sus 24 tiros y sumó siete rebotes y seis asistencias. Fue su 98º duelo consecutivo con al menos 20 puntos, sumándolo a la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Chet Holmgren anotó 22 puntos y Jalen Williams agregó 20 por Oklahoma City.

James Harden, quien lidera a los Clippers con 26 puntos por encuentro, se ausentó debido a un golpe en la pantorrilla izquierda. Sin su base estrella, Los Ángeles cometió 28 pérdidas de balón, lo que llevó a 39 puntos de Oklahoma City. Cason Wallace cometió cinco de los 18 robos de Oklahoma City.

El Thunder incurrió apenas en nueve pérdidas de balón.

Kawhi Leonard anotó 22 puntos y John Collins agregó 20 para los Clippers, que han perdido cinco duelos seguidos y diez de 11.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

