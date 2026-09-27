Gilbert domina con 4 entradas sin hit y Seattle cierra la temporada con triunfo 7-3

Logan Gilbert ponchó a ocho en cuatro entradas sin hit y cinco lanzadores de Seattle se combinaron para 12 ponches, mientras los Marineros vencieron a los Angelinos de Los Ángeles 7-3 en el cierre de la temporada regular para ambos equipos.

Gilbert retiró a los primeros 12 bateadores que enfrentó y, después de otorgar base por bolas al venezolano Moisés Ballesteros al inicio de la quinta entrada, fue relevado y se marchó con una ovación de pie de los aficionados de los Marineros.

Seattle tomó ventaja de 1-0 en la segunda entrada cuando Weston Wilson impulsó a Cole Young con un rodado a la tercera base.

Los Marineros anotaron dos carreras más en la tercera con el sencillo productor de Cal Raleigh ante el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, y Dominic Canzone anotó con un rodado de out de Josh Naylor para poner la pizarra 3-0.

Kikuchi (1-7) permitió tres carreras con seis hits en cinco entradas, con una base por bolas y siete ponches.

El dominicano José Siri conectó un jonrón de dos carreras para los Angelinos en la octava, y el venezolano Leo Rivas anotó para los Marineros en la parte baja con un lanzamiento descontrolado.

Cooper Criswell lanzó la novena por los Mariners. Eduard Bazardo (4-4) se llevó la victoria. ___

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