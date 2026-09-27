Diamondbacks se quedan sin playoffs el último día al perder 9-4 ante Padres tras pase de Filis

Los Diamondbacks de Arizona se quedaron fuera de los playoffs por octava vez en nueve temporadas al perder el domingo 9-4 ante los Padres de San Diego, poco después de que los Filis de Filadelfia ganaran para asegurar el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Arizona (86-76) comenzó el último día de la temporada regular con la posibilidad de avanzar si ganaban y los Filis perdían, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas. Los DBacks remontaron en seis victorias respecto al registro de 80-82 de la temporada pasada, pero una sorprendente marcha hasta la Serie Mundial en 2023 sigue siendo su única aparición en la postemporada desde 2017, pese a haber tenido cinco campañas con marca ganadora en ese lapso.

Gavin Sheets conectó un jonrón y el venezolano Freddy Fermin impulsó tres carreras por los Padres, que dieron descanso a Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill y Xavier Bogaerts en un cierre de temporada sin nada en juego. San Diego aseguró el sábado el primer puesto de comodín de la Liga Nacional antes de terminar 91-71, superando la campaña de 90 victorias del año pasado con una quinta temporada consecutiva con marca ganadora, récord del club.

Los Padres cerraron con una racha de 17-3, ganando sus últimas siete series. Tras estar con marca perdedora a finales de julio, los Padres recibirán a los Cachorros de Chicago a partir del martes por la noche en su tercera clasificación consecutiva a la postemporada, otro hito inédito para la franquicia.

Gabriel Moreno, el receptor venezolano de Arizona, atrapó el título de bateo de la Liga Nacional pese a haber sido descartado aproximadamente una hora antes del primer lanzamiento por una molestia del isquiotibial. Moreno se convirtió en el primer receptor en ganar una corona de bateo desde Buster Posey en 2012, al terminar con .311, apenas por delante de su compatriota Luis Arráez (.310), quien no jugó este fin de semana con Filadelfia por un esguince de tobillo.

Los Filis ganaban 4-0 a Tampa Bay cuando los Diamondbacks saltaron al terreno en Petco Park, y Filadelfia nunca dio demasiadas esperanzas a quienes en Arizona seguían el marcador.

Randy Vásquez lanzó seis entradas sobresalientes permitiendo una carrera para San Diego, pero el relevista Griffin Canning (5-9) desperdició una ventaja de tres carreras en la séptima, cuando Corbin Carroll, Tim Tawa y Lars Nootbaar remolcaron carreras para Arizona.

Jake Cronenworth recibió luego una base por bolas con las bases llenas de Justin Martínez (3-1) casi al mismo tiempo que los Filis completaban su victoria 7-3 sobre Tampa Bay. Poco después, Fermín añadió un sencillo de dos carreras.

Manny Machado conectó un sencillo que impulsó a Sung-Mun Song en la tercera entrada y luego salió para dar paso a un corredor emergente. El toletero dominicano terminó la temporada regular con 399 jonrones en su carrera, la tercera mayor cifra entre los jugadores activos, detrás de Giancarlo Stanton y Mike Trout.

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