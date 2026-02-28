Gigantes retiran a Rafael Devers de la alineación por tirón de muslo en juego ante Dodgers

Los Gigantes de San Francisco retiraron al toletero Rafael Devers de la alineación titular debido a una distensión de isquiotibiales, lo que le dejó fuera del juego de pretemporada disputado el viernes ante los Dodgers de Los Ángeles.

El dominicano, tres veces elegido al Juego de Estrellas y campeón de la Serie Mundial de 2018, disputa su primera temporada completa con los Gigantes, quienes lo adquirieron el año pasado, en un canje con los Medias Rojas de Boston.

Devers conectó 35 jonrones y remolcó 109 carreras la temporada pasada, al disputar 90 juegos con San Francisco y 73 en Boston. Firmó un contrato de 313,5 millones de dólares por 10 años en 2023 con los Medias Rojas.

Tenía 20 años cuando debutó en las Grandes Ligas en Boston hace nueve temporadas y, al año siguiente, ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial.

Devers, que suma 235 jonrones y 747 carreras impulsadas en su carrera, lideró a Boston en carreras impulsadas durante cinco temporadas consecutivas y ha terminado cinco veces entre los 20 primeros en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

