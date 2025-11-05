Stay up to date with notifications from The Independent

Giddey y Vucevic ayudan a los Bulls a remontar un déficit de 24 para vencer 113-111 a los 76ers

AP Noticias
Martes, 04 de noviembre de 2025 23:07 EST
76ERS-BULLS
76ERS-BULLS (AP)

Josh Giddey logró un triple-doble de 29 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias, Nikola Vucevic encestó un triple a 3,2 segundos del final y los Bulls de Chicago remontaron un déficit de 24 unidades para vencer el martes 113-111 a los 76ers de Filadelfia.

Quentin Grimes falló un triple en el último segundo que le habría dado la victoria a Filadelfia.

Giddey es el primer jugador de los Bulls en lograr triples-dobles en juegos consecutivos desde Michael Jordan en 1989. Se dirigió hacia la canasta antes de pasarle el balón a Vucevic para un triple desde la esquina en la posesión decisiva del juego.

Vucevic terminó con 19 tantos y diez tablas. Isaac Okoro añadió 16. Los Bulls limitaron a los Sixers a solo 16 puntos en el último cuarto.

Los Sixers anotaron 45 puntos en el primer cuarto para tomar ventaja de 18 y se mantuvieron al frente durante la mayor parte del juego. Tyrese Maxey anotó 12 puntos atinando cuatro de seis triples durante su inicial estallido ofensivo.

Los Bulls estuvieron detrás por hasta 24 puntos al final del segundo cuarto, pero se recuperaron para reducir el déficit a 95-84 al inicio del cuarto. Chicago continuó recortando la diferencia, acercándose a 111-110 con una canasta de Giddey a 1:19 del final.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

