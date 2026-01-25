Giants contratan a Dennard Wilson como coordinador defensivo según fuente de AP

En la primera incorporación significativa del nuevo entrenador en jefe John Harbaugh desde que asumió el cargo, los Giants de Nueva York están contratando a Dennard Wilson como su coordinador defensivo, según una persona con conocimiento del movimiento.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo porque la contratación no había sido anunciada.

Wilson, quien cumplirá 44 años el 31 de marzo, pasó las últimas dos temporadas a cargo de la defensiva de los Titans de Tennessee. Los Titans tuvieron la defensa número 21 de la NFL esta campaña, pero fueron segundos en 2024.

Como safety universitario en Maryland, Wilson fue el entrenador de backs defensivos de Harbaugh con los Ravens de Baltimore en 2023. Antes de eso, estuvo en el personal de los Eagles de Filadelfia y también entrenó con los Jets de Nueva York y los Rams de San Luis.

Wilson ahora está a cargo de una defensiva con los cazamariscales Brian Burns, Kayvon Thibodeaux y Abdul Carter, y el tackle Dexter Lawrence. A pesar de ese talento, los Giants tuvieron la quinta peor unidad en la NFL, y ocuparon la posición 30 de 32 equipos cuando el entrenador interino Mike Kafka despidió al coordinador defensivo Shane Bowen.

No estaba claro de inmediato si Charlie Bullen, quien terminó la temporada en el cargo, permanecería con los Giants.

Harbaugh dijo después de su conferencia de prensa de presentación el martes que varios entrenadores de su personal en Baltimore se unirían a él en su nuevo trabajo, "pero no puedes saberlo hasta que esté hecho, así que mantendremos los dedos cruzados por algunos muchachos".

Entre esos muchachos podría estar el ex coordinador ofensivo de los Ravens, Todd Monken, en la misma posición.

“Tenemos que entrevistar a candidatos. Hay muchas buenas mentes ofensivas por ahí, y vamos a hablar con varios candidatos, específicamente en ese lado del balón porque eso es muy importante”, señaló el martes el gerente general Joe Schoen.

