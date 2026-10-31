Los Pistons vencen 110-94 a los Nets en el partido inaugural de la Copa NBA

Cade Cunningham anotó 20 puntos, Duncan Robinson sumó 17 y los Pistons de Detroit arrollaron 110-94 a los Nets de Brooklyn el viernes por la noche en el partido inaugural de la Copa NBA.

Ron Holland II terminó con 16 unidades desde la banca y Paul Reed aportó 12 para los Pistons, que han ganado cinco de sus primeros seis partidos para comenzar la temporada por primera vez desde 2015-16.

Detroit limitó a los Nets, que siguen sin ganar, a un 40% de acierto en tiros de campo. Ningún equipo ha lanzado por encima del 45,5% desde la cancha contra los Pistons esta temporada.

Julius Randle anotó 15 y Michael Porter Jr. agregó 13 para los Nets, que cayeron a un récord de 0-5.

Los Pistons tuvieron un inicio lento y perdían 28-21 tras el primer cuarto. Brooklyn tomó una ventaja de 10 —la mayor de su temporada— después de un par de tiros libres de Randle cuando quedaban 10:44 por jugar en el segundo cuarto.

Pero los Pistons comenzaron a recortar la desventaja y cerraron la primera mitad con una racha de 18-7 para irse al descanso arriba 56-49.

Detroit no aflojó en el tercer periodo y superó a los Nets 37-17 gracias a 12 puntos consecutivos de Holland.

Los Pistons limitaron a los Nets a un 33% de acierto en tiros de campo y forzaron nueve pérdidas de balón durante el tercer periodo.

Detroit superó a Brooklyn 48-36 en puntos en la pintura y tuvo una ventaja de 27-11 en al contraataque. ___

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