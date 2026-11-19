Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos y estuvo cerca de lograr un triple-doble en su primer partido contra su equipo anterior, una victoria obtenida el miércoles por el Heat de Miami, 137-130 ante los Bucks de Milwaukee.

Bam Adebayo consiguió 21 de sus 26 puntos en la primera mitad y el encendido Miami dio cuenta de un equipo en caída libre.

Antetokounmpo sumó 14 rebotes y nueve asistencias a la causa de Miami, que ganó su sexto partido consecutivo y tiene una marca de 9-2 desde que comenzó la campaña con 0-4. Davion Mitchell anotó 24 unidades por el Heat, que encestó 22 triples.

Klay Thompson y Ryan Conwell aportaron 13 puntos cada uno por Miami en la noche de “Vice City”, una colaboración entre el Heat y Rockstar Games, vinculada con el lanzamiento del videojuego “Grand Theft Auto VI”, previsto para este jueves.

Kyle Kuzma anotó 26 puntos y Brayden Burries agregó 20 por Milwaukee, que perdió por 11ma vez consecutiva y cayó a 1-14. Es el peor inicio tras 15 partidos en la historia de la franquicia.

La racha de 11 derrotas es la peor de los Bucks desde noviembre de 2013, cuando Antetokounmpo, entonces novato, todavía estaba encontrando su lugar en la NBA.

Tyler Herro, el mexicano Jaime Jáquez Jr., Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis —los jugadores a los que Miami renunció en el acuerdo que envió a Antetokounmpo y Bobby Portis Jr. al Heat— jugaron por los Bucks y se combinaron para 49 puntos. El Heat los recibió con un video que conmemoró su etapa en Miami.

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