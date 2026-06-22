AJ Dybantsa espera convertirse el martes en la primera selección del Draft de la NBA

Para cualquiera que busque pistas en las horas finales antes del draft de la NBA, al parecer el mensaje de AJ Dybantsa por el Día del Padre a su papá no es una.

En la primera de dos fotos que acompañaron la publicación en X, Anicet Dybantsa Sr. (“Ace”) sostiene al pequeño AJ frente a la Casa Blanca. La Casa Blanca, por supuesto, está en Washington, sede del equipo que tiene la selección número 1 el martes por la noche.

Pero Dybantsa no estaba revelando nada sobre las intenciones de los Wizards. Solo intentaba evitar revelar demasiado de sí mismo.

“En realidad, fue solo una foto al azar que encontré”, comentó Dybantsa el lunes. “Iba a poner una en la que yo era un bebé, pero estaba desnudo, así que no quería usar esa. Entonces la siguiente, a la derecha, resultó que era frente a la Casa Blanca”.

Hay una gran posibilidad de que Dybantsa efectivamente regrese a Washington. El alero de 2,06 metros, oriundo de Boston, lideró el país con 25,5 puntos por partido en su única temporada en BYU y ha generado comparaciones, por su tamaño y habilidades, con Kevin Durant, quien es el jugador favorito de Dybantsa.

Boozer presume de la fortaleza de su clase

Los Wizards también podrían considerar a otros jugadores de un sólido grupo de estrellas “one-and-done”, entre ellos Darryn Peterson, de Kansas; el jugador universitario del año Cameron Boozer, de Duke; o el alero Caleb Wilson, de North Carolina. Detrás de ellos hay varios escoltas anotadores con mucho talento.

“Creo que este draft, de arriba abajo, es de élite. Creo que si miras a los chicos incluso fuera del grupo principal, los que están en el rango del 16 al 20, todos son grandes jugadores”, manifestó Boozer. “Creo que nuestro draft es realmente fuerte, más fuerte que muchas clases que vinieron antes que nosotros”.

El Jazz de Utah tiene la selección número 2, seguido por los Grizzlies de Memphis y Bulls de Chicago. Suponiendo que los cuatro aleros ya hayan salido para entonces, Los Clippers de Los Ángeles, con la número 5, tendrían la primera opción entre nombres como Keaton Wagler, de Illinois; Darius Acuff Jr., de Arkansas; Kingston Flemings, de Houston; o Mikel Brown Jr., de Louisville.

Dybantsa, con su sólido currículum ante competencia de primer nivel, obviamente es difícil de dejar pasar. Pero los Wizards también deben sopesar el potencial de Peterson frente a lo que pudo aportar en Kansas.

All-American de McDonald’s en la secundaria, promedió 20,2 puntos la temporada pasada como uno de los mejores reclutas que han llegado a los Jayhawks. Pero hay muchas dudas en cuanto a su disponibilidad. Peterson lidió con problemas de calambres en todo el cuerpo antes de la temporada que derivaron en una breve hospitalización, y otras lesiones y enfermedades le impidieron jugar en 11 partidos, además de limitarlo en varios otros.

El escolta de 1,96 metros afirmó que los equipos no han mostrado preocupación por su salud.

“Para nada”, señaló. “Todos los equipos tienen mis informes médicos y estoy autorizado, así que no hay problemas”.

Dybantsa está listo para ser ovacionado

Los Nets, anfitriones del evento, tienen la selección número 6, con la esperanza de generar expectativa en una ciudad donde nunca se han sentido menos relevantes después de que los Knicks ganaran su primer campeonato de la NBA desde 1973.

Dybantsa estuvo en el Juego 4 en el Madison Square Garden —la otra foto con su padre fue tomada en las Finales de la NBA— cuando los Knicks protagonizaron la mayor remontada en la historia de las finales al borrar una desventaja de 29 puntos.

“El partido más loco que he visto en vivo”, dijo. “O sea, estaba tan ruidoso ahí adentro”.

Ahora Dybantsa espera ser el jugador que provoque esas ovaciones. La sequía de títulos de los Wizards es casi tan larga como lo fue la de los Knicks: ganaron por última vez en 1978, cuando todavía se llamaban los Bullets.

Si eligen a Dybantsa como el jugador que puede cambiar el rumbo del equipo, él está listo para las expectativas.

“Obviamente, probablemente va a haber un poco más de presión, un blanco en mi espalda”, comentó Dybantsa. “Quiero decir, he sido el número 1 toda mi vida y la gente ha ido tras de mí, así que sería una motivación mayor para mí al llegar a la liga”.

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El redactor de baloncesto de AP Dave Skretta, en Lawrence, Kansas, contribuyó a este informe.

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