Geraldo Perdomo sale del juego con los Diamondbacks tras recibir un lineazo en el casco

El dominicano Geraldo Perdomo, de Arizona, abandonó el partido del domingo contra los Astros de Houston después de recibir un golpe en el casco por una línea de Ketel Marte en la tercera entrada.

Perdomo conectó un sencillo para abrir la tercera entrada antes de que el sencillo de Marte, a 93 mph, lo golpeara en el costado del casco mientras corría hacia segunda base. De inmediato cayó al suelo y se retorció de dolor mientras jugadores de ambos equipos corrían para ver cómo estaba.

Permaneció boca arriba durante un par de minutos mientras los preparadores físicos lo atendían, antes de incorporarse. Perdomo habló un momento con los preparadores físicos antes de que lo ayudaran a ponerse de pie y saliera del campo por su propio pie.

El venezolano Ildemaro Vargas pasó de la primera base al campocorto en la parte baja de la entrada para reemplazar a Perdomo, y Tim Tawa ingresó al juego para jugar en la primera base.

El equipo no proporcionó de inmediato detalles sobre el estado de Perdomo.

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